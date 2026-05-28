На 25 май 2026 г. се проведе първия розобер, част от мащабния проект на Зонта клуб София в подкрепа на Роза Дамасцена – символът на България.

По инициатива на Зонта клуб София доброволци от цялата страна и чужбина се включиха в розобера, за да помогнат на розопроизводителите, изправени пред недостиг на работна ръка – проблем, за който Зонта клуб София информира през април по време на пресконференция по темата.

Към мащабната кампания за розобера с няколко обявени дати през май и юни са проявили интерес близо 200 доброволци сред които ученици и младежи, собственици на бизнеси, хора от региона и членове на Зонта. В кампанията решават да се включат и доброволци от Румъния, Китай и Америка, които приемат каузата присърце.

Първият розобер се проведе в масив с над 450 декара розови насаждения с домакин Христина Чолпанова – председател на Обединение „Българска маслодайна роза“.

От Зонта клуб София съобщават, че инициативата продължава, като следващият розобер е насрочен за 29 май.

