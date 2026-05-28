С пълно единодушие - DARA става "Почетен гражданин" на Варна.
Общинският съвет в морската столица даде подкрепа на предложението изпълнителката да получи отличие заради приноса й в утвърждаване на престижа на града. По традиция церемонията се провежда по време на празника на Варна - 15-ти август.
DARA, която е родена и израснала в морския град, ще получи специална покана да присъства на награждаването лично.
По-рано днес стана ясно, че DARA ще стане и “Почетен гражданин” на София. Още едно населено място - Община Аврен, вече обяви намеренията си да направи певицата “почетен жител”. Кметът на Аврен дори ще предложи DARA да стане собственик на имот в с. Близнаци.
