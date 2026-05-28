Ръст от под 1% на стоките от т.нар. малка потребителска кошница на месечна база през май, отчитат от КНСБ.

Нарастването се отразява негативно върху основните разходи на домакинствата, защото макар и минимално, при натрупване за по-дълъг период от време се отразява на покупателната способност на потребителите, посочват от синдикатите.

Това налага засилен мониторинг и предприемане на мерки за ограничаване на възходящия тренд при основни стоки и подпомагане на домакинствата с ниски доходи, допълват оттам.

Икономистът доц. Щерьо Ножаров коментира в ефира на NOVA NEWS как може да бъде овладяна инфлацията и кои всъщност са работещите мерки в тази посока. „Проблемът идва по-скоро от високите неравенства в България. През последните пет години страната ни остава с коефициент на Джини от около 38% при средно ниво за Европейския съюз от 30%. Това означава, че най-бедните хора отделят между 60 и 70% от доходите си за хранителни стоки. Именно това е същинският проблем. Мерките, предлагани от КНСБ, не са показали траен ефект никъде. Те дават за пример няколко държави, но там подобни политики са действали не повече от седем-осем месеца и не са довели до реални резултати“, посочи той.

„Що се отнася до таваните на цените, във Франция и Румъния те бяха въведени само за три месеца. В Хърватска и още няколко държави първоначално мерките бяха безсрочни, но още около деветия месец стана ясно, че водят до дефицити и започна процес по тяхната отмяна. В момента никъде не съществуват подобни тавани в този вид, в който се предлагат у нас. При всички случаи подобни мерки биха довели до негативен резултат - освен дефицити, те ще изгонят малките и средните търговци от пазара и сектора ще се монополизира. Ако приложи мерките по начина, по който са предложени от КНСБ и министъра на земеделието, правителството на практика ще бетонира именно проблема, срещу който твърди, че се бори“, заяви той.

По думите му държавата трябва да контролира входа на отраслите. Освен това е необходимо да подобри логистиката и да инвестира в логистични центрове, за да могат земеделските производители по-лесно да достигат до пазара. На следващо място трябва да се работи за повишаване на производителността на труда, посочи той.

