МВР проверява случая с открит „незаконен град” край парк „Златни пясъци”, като обект на разследването са местните власти, както и полицейските структури в региона. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„Във Варна има хора, които са решили да установят собствен ред и да създадат собствени закони - нещо, което няма да толерираме и на което бързо ще сложим край. Очевидно тези хора са се запътили да управляват една територия. Това няма да се допусне, не само във Варна, но и никъде в България, явно хора от институции и общината в града са им съдействали. Ще вземем отношение по този въпрос. Ще проверим действията и на полицейските служители. Скоро ще видите и резултатите от действията ни”, заяви Демерджиев.

Днес министърът, политическото и професионално ръководство се срещат с ръководствата на ОДМВР - Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра , Търговище и Шумен и на районните полицейски управления в Северна България. Министър Демерджиев вече обяви водещите приоритети - противодействие на корупцията, на пътния травматизъм и наркоразпространението.

Припомняме, че на 26 май при акция на полиция и община край Варна беше разкрит „незаконен град”. Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността „Баба Алино”. Строителството вече е спряно. По случая има и задържани.

Ден по-късно държавата се задейства по казуса. Двама министри и един от заместник-министрите на вътрешните работи отидоха във Варна, за да разберат кой е допуснал строежа на 104 сгради. Кметът на града Благомир Коцев обвини предишните управляващи, а от екипа на Иван Портних заявиха, че вината е на сегашния кмет.

