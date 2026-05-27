Социалните плащания за 2026 г. са осигурени, увери ресорният министър
Социалните плащания са един от приоритетите на новото ресорно министерство. От 1 юли ще бъде гарантирано както увеличението на минималната пенсия, така и на социалната.
Социалният министър Наталия Ефремова съобщи, че се работи по създаването на нов механизъм за формирането на минималната работна заплата. Той ще залегне обаче в бюджетната рамка за 2027 г., когато ще се мисли и за промяна при майчинските обезщетения.
„Работим по измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен. Моята лична цел ще бъде да работим за 2027 г. по темата за майчинството в по-широк пакет”, посочи Ефремова.Редактор: Калина Петкова
