Победителката от "Евровизия" DARA стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на "Билборд".

Нейната песен "Бангаранга" влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета.

DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително Съединените щати.

