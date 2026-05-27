Данни на Съюза на парамедиците у нас, представени по повод Световния ден на спешната помощ, показват сериозни пропуски в уменията на българите за оказване на първа помощ. Според експертите неправилни действия в критични ситуации могат да влошат състоянието на пострадал вместо да помогнат.

Проучването сочи, че около 70% от българите заявяват готовност да помогнат на човек в беда, но значителна част от тях не знаят как да реагират правилно. Специалистите подчертават, че именно липсата на базови знания води до рискови действия в първите минути след инцидент.

По темата в „Здравей, България“ беше показана демонстрация от курс по първа долекарска помощ на Българския Червен кръст - Варна. Обучението е задължително за кандидат-шофьори и се провежда от медицински специалисти и сертифицирани инструктори по международни стандарти.

Ролята на парамедиците у нас: Между кадровия дефицит и непризнатите дипломи

Експертите от БЧК подчертават, че при инцидент първата реакция не е обаждането на телефон 112, както често се смята. Най-важно е първо да се осигури безопасността на мястото на произшествието, за да не бъдат застрашени и оказващият помощ, и пострадалият.

В рамките на демонстрацията бяха показани основни техники за реакция при безсъзнание, включително проверка на жизнените показатели и кардиопулмонална ресусцитация (CPR). Специално внимание беше отделено и на действията при задавяне, като методът на Хаймлих и оказване на помощ при бебета чрез ударни техники по гърба.

Специалистите предупреждават, че често допускани грешки като разтърсване на човек в безсъзнание или даване на вода могат да бъдат опасни. Правилната последователност на действията е ключова - първо се гарантира безопасността, след това се оценява състоянието, и едва тогава се подава сигнал към спешните служби.

Данните показват още, че около 30% от българите знаят, че при обаждане на 112 трябва да се съобщи точната локация – фактор, който е решаващ за бързата реакция на спешните екипи.