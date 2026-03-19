„Парамедикът работи със сърце и душа да помага в първите минути, но у нас липсва разбиране за развитието на тази професия”. Това заяви председателят на Съюза на парамедиците в България Ива Пехливанска в ефира на NOVA NEWS. Тя коментира ролята на тези кадри в спешната медицина и пречките пред реализацията им.

Според Пехливанска основният проблем в момента е новият държавен образователен стандарт за обучение на парамедици. Браншът настоява за въвеждането на европейски стандарти, които да са съобразени с националната нормативна уредба.

⇒ Компетентности и самостоятелна работа

Парамедиците имат капацитет да работят във всички звена на спешната помощ, включително и при въздушния транспорт. „Парамедикът може абсолютно самостоятелно да осъществява дейности в доболнични екипи в линейки категория Б, категория А и на мотоциклет”, обясни Пехливанска. Те са обучени да правят първоначална оценка на състоянието, да стабилизират пациента, да мониторират жизнените показатели и да извършват транспорт до болница. Също така могат да поставят венозен път и да прилагат медикаменти под телекомуникационен контрол от лекар.

⇒ Непризнати квалификации от чужбина

В България има над 2500 завършили парамедици, но в системата на спешната помощ работят едва около 350 души. Пехливанска разкри, че много специалисти, които се завръщат от работа във Великобритания или други страни от ЕС, се сблъскват с административни пречки. „У нас не им признават квалификацията, която често е на много по-високо ниво. Принуждават ги отново да плащат за обучение в частни колежи, за да могат да работят в родината си”, посочи тя.

