Двама починали и десетки заразени: Великобритания се бори с тежка епидемия от менингит
Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас
Проучване на „Тренд“: Пациентите у нас очакват повече грижа
Стартира акция "Чиста храна"
Две години по-късно: Защо медицинските хеликоптери не спасяват достатъчно животи
Здравето на мозъка: От какви грижи се нуждае, за да работи добре
Председателят на Съюза на парамедиците в България отчете сериозен недостиг на кадри в Спешна помощ
„Парамедикът работи със сърце и душа да помага в първите минути, но у нас липсва разбиране за развитието на тази професия”. Това заяви председателят на Съюза на парамедиците в България Ива Пехливанска в ефира на NOVA NEWS. Тя коментира ролята на тези кадри в спешната медицина и пречките пред реализацията им.
Според Пехливанска основният проблем в момента е новият държавен образователен стандарт за обучение на парамедици. Браншът настоява за въвеждането на европейски стандарти, които да са съобразени с националната нормативна уредба.
Д-р Теодор Цанков: За успехите и предизвикателствата на българските парамедици
⇒ Компетентности и самостоятелна работа
Парамедиците имат капацитет да работят във всички звена на спешната помощ, включително и при въздушния транспорт. „Парамедикът може абсолютно самостоятелно да осъществява дейности в доболнични екипи в линейки категория Б, категория А и на мотоциклет”, обясни Пехливанска. Те са обучени да правят първоначална оценка на състоянието, да стабилизират пациента, да мониторират жизнените показатели и да извършват транспорт до болница. Също така могат да поставят венозен път и да прилагат медикаменти под телекомуникационен контрол от лекар.
⇒ Непризнати квалификации от чужбина
В България има над 2500 завършили парамедици, но в системата на спешната помощ работят едва около 350 души. Пехливанска разкри, че много специалисти, които се завръщат от работа във Великобритания или други страни от ЕС, се сблъскват с административни пречки. „У нас не им признават квалификацията, която често е на много по-високо ниво. Принуждават ги отново да плащат за обучение в частни колежи, за да могат да работят в родината си”, посочи тя.
Редактор: Мария Барабашка
