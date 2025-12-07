Български медици сред отличените на европейско състезание по спешна медицина. Сред тях е д-р Теодор Цанков. Той е специализант по анестезиология и интензивно лечение в Александровска болница. Освен това е първият парамедик у нас. Сега е заместник-председател на Съюза на парамедиците в България. Под негово ръководство тази година българският екип се включи в състезание, което се провежда във рамките на Европейския конгрес по спешна медицина. Нашите момичета и момчета показаха завидни умения по прилагане на европейските протоколи за спешна помощ.

Д-р Цанков сподели в ефира на "Пулс" по NOVA NEWS, че избрал професията си след сериала „Парамедиците на Ню Йорк”. „Хареса ми историята, адреналина и работата, която извършват те и така постепенно реших, че това ще е моят път”, каза още той.

Д-р Цанков разказа, че е изкарал първия курс за парамедик и на 19 години е започнал работа като шофьор на линейка в Пловдив. Изкарва следващото обучение и се записва да учи медицина.

Сега лекарят специализира анестезиология и смята, че това е една от най-натоварените професии.

Д-р Цанков сподели още, че обществото вече е лигитимирало професията парамедик, но не и администрацията. Той каза още, че работата на парамедиците е от изключително значение особено при инциденти. Точно те успяват да окажат първа помощ и да дадат време на лекарите да спасят живота на пациентите.

Д-р Цанков разказа още за състезанието по спешна медицинска помощ, в което бяха отличени и нашите момичета и момчета.

