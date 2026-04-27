Тревожна тенденция у нас – все по-често момичета на 12–13 години стават майки, а в същото време расте броят на жените с проблеми при забременяване. Експерти предупреждават за сериозни рискове и настояват за по-добра превенция и информираност.



Над 100 акушер-гинеколози и магистър-фармацевти се обединиха около мнението, че ранната бременност крие сериозни рискове, защото организмът не е достатъчно развит, а причините често са свързани със социалната среда и липсата на образование. Паралелно с това все повече жени отлагат майчинството, което също увеличава риска от усложнения и затруднения при забременяване. Експертите посочват и друг често подценяван фактор – инфекции като бактериалната вагиноза, които могат да доведат до преждевременно раждане, спонтанни аборти и проблеми за бебето. Решението според тях е в по-ранната профилактика, навременната консултация със специалист и по-добрата координация между лекари и фармацевти.

Лекари и експерти алармират: България е на челна позиция по брой на аборти

Началникът на „Родилна клиника” в СБАЛАГ „Майчин дом” проф. Асен Николов обясни, че за организмът на момичетата не е благоприятно когато "деца раждат деца" - на 12-13-14 годишна възраст.

„Много важна е колаборацията между лекари и фармацевти, между наука и фармацевтичен бизнес, за да могат нещата да се променят в България, за да се създадат едни градивни политики, които наистина да ни изведат на едно по-високо ниво”, коментира председателят на Инициативния комитет от магистър-фармацевти Аделина Любенова.