Общата стойност на проектите, които се изпълняват от Министерството на здравеопазването в последните 7-8 години, възлизат на почти 579 млн. евро. От тях усвоени към май са почти 256 млн. евро. Това съобщи на пресконференция министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя допълни, че повечето от проектите са свързани със строително-монтажни работи, които са и една от основните причини за забавянето в изпълнението им.

„Проектът за спешна медицинска помощ беше стартиран през 2017 година и трябваше да бъдат изградени 235 обекта. От тях изпълнени към момента са 135. Този проект след май 2025 година трябваше да продължи изпълнението си с национални средства, защото са били изгубени тези от ЕС. Прогнозата е, че 60 обекта няма да могат да бъдат завършени, а по останалите 40 се работи”, съобщи Ивкова. Тя допълни, че от 26 обекта по проекта за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания със сигурност 19 няма да могат да се изпълнят.

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„По отношение на инвестицията за изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздух ПВУ в момента се предоговаря и сме в процес на одобрение от страна на ЕК, с цел изваждане на този индикатор за изграждане на хангари от инвестицията за HEMS. Те ще станат ангажимент за изпълнение от държавата”, уточни здравният министър.

Тя каза още, че процесът на изграждане на 100 амбулатории в 37 общини е в ход и е в тясна координация с общините. Вече има завършени над 20 амбулатории и предстои да стартират доставките на апаратура и оборудване, както и обзавеждането на тези амбулатории, уточни ресорният министър.

„За последните три седмици успяхме да намалим финансовия риск с близо 36 млн. евро”, заяви още Ивкова. Тя допълни, че има няколко проекта, които са с хоризонт на изпълнение 2028-2029 година и по тях няма рискове.

От Здравното ведомство съобщиха, че седмият медицински хеликоптер ще пристигне в България на 18 юни, а до края на месеца – и последният.

Редактор: Цвета Лазаркова