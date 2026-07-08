Военнотранспортният самолет „Спартан“ изпълнява поредица от спешни хуманитарни полети за транспортиране на деца, нуждаещи се от специализирано лечение в чужбина. Само в рамките на три денонощия българският военен самолет е ангажиран с три последователни медицински мисии.

Първата от тях беше осъществена вчера, когато 16-годишен пациент от Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ беше транспортиран до Щутгарт. Полетът е преминал успешно, а детето вече е настанено за лечение в германската клиника.

Военният „Spartan” превози дете за лечение в Германия

От болницата излязоха с позиция. “В СБАЛ по детски болести “Проф. Иван Митев” постъпи 16-годишен пациент с рядко заболяване. Става дума за чернодробна недостатъчност и свръхостра форма на болест на Уилсън, при която се налага спешна трансплантация. След направени изследвания и обстойни прегледи - екип на лечебното заведение установи, че са необходими действия в спешен срок. Тъй като няма подходящ донор от семейството и предвид спешния порядък на случая - единствен вариант за подсигуряване на адекватно лечение е търсенето на донор в чужбина”, казват от лечебното заведение.

Днес „Спартан“ изпълнява втора спасителна мисия. На борда му се намира 12-годишно момиче, което пътува до клиника във Фрайбург. Детето страда от придобита форма на апластична анемия - тежко заболяване, при което костният мозък спира да произвежда кръвни клетки и се налага трансплантация.

Специалистите са преценили, че най-добрият шанс за успешно лечение е в Германия, тъй като в семейството не е открит подходящ донор, а германските медицински екипи разполагат с богат опит в извършването на трансплантации от неродствени донори.

Военен самолет „Спартан“ транспортира по спешност двегодишно дете от Бургас до София

По време на полета за пациентката се грижат д-р Благомир Здравков и старшата бордна медицинска сестра от Военномедицинската академия Мария Василева.

Сериозният ангажимент на военновъздушните сили продължава и през следващите дни. За утре е планирана трета поредна медицинска мисия със „Спартан“, която отново ще бъде свързана с транспортирането на пациент за лечение.

Третатата мисия е от УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, посока Италия. Става дума за 5-месечно дете с вродено увреждане. То лети за чернодробна трансплантация.

Трите последователни полета подчертават ключовата роля на военната авиация при спешни медицински случаи, когато животоспасяващо лечение трябва да бъде осигурено извън пределите на страната.