Дете е превозено с военния самолет C-27J Spartan за лечение в Германия. На борда са били също придружителите на пациента и медицински екип, съобщават от Министерството на отбраната.

Задачата е изпълнена по искане от Министерството на здравеопазването. Самолетът е излетял от летище „Васил Левски”-София в 10:22 часа и е извършил полет до Щутгарт, където пациентът е предаден за последващо лечение. Самолетът се е завърнал в България в 17:21 часа.

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Мисията е изпълнена от екипаж на 16-а авиационна база от състава на ВВС. На борда са били командир майор Евгени Златанов, втори пилот капитан Борис Тодоров, бордни инженери капитан Митко Пергов и старши лейтенант Камен Димитров, медицинска сестра старшина Мария Борисова от ВМА.

Благодарение на отличната подготовка и професионализма на летателния и инженерно-техническия състав, мисията беше изпълнена успешно и във времеви график, казват от МО. Изпълнението на подобни задачи е част от способностите на ВВС за оказване на помощ на населението и осигуряване на стратегически въздушен транспорт при необходимост.

Военнотранспортният самолет C-27J Spartan е доказал своите възможности при изпълнение на медицински евакуации, хуманитарни мисии и задачи в обществен интерес както на територията на страната, така и извън нея. Военновъздушните сили остават в готовност да изпълняват мисии в подкрепа на българските граждани.

Редактор: Ина Григорова