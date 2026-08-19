Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната.



Фьодоров заяви, че „демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия” и поиска механизъм за провеждане на вот по време на война. В момента това е забранено заради военното положение.

Нови протести в Украйна след смяната на министъра на отбраната (ВИДЕО)

Фьодоров беше освободен от поста си през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа в Киев и други украински градове. Сега той говори и за „системна криза в управлението” и корупция, която според него пречи на военните усилия. Фьодоров не каза дали самият той ще се кандидатира.



Украинският президент засега не е коментирал.

Редактор: Ина Григорова