Европейската комисия представи план за подобряване на сигурността по външните граници на Европейския съюз, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Целта е предвиждане, предотвратяване и действия при внезапни и масови незаконни пристигания на чужденци, като това в Сеута.

Подобни случаи застрашават общата европейска сигурност, единството и водят до неприемлива загуба на човешки живот, отбелязва Комисията. Незаконните преминавания на границите са на най-ниското си равнище от 2021 г. насам, но неотдавнашните събития поставиха на изпитание границите на ЕС. Кризата от това лято в Сеута показа колко бързо могат да се натрупат внезапни, масови пристигания по външните граници на ЕС, се посочва в съобщение на институцията.

По-малко мигранти са пристигнали в Европа от януари насам в сравнение с миналата година

Комисията предлага подобряване на сътрудничеството с държавите партньори за предотвратяване на незаконната миграция, справяне с първопричините за това явление, създаване на значими възможности за хората в тези страни, както и на нови служби за насърчаване на законната миграция към ЕС. Според ЕК е необходимо по-тясно сътрудничество между европейските гранични и полицейски служби с държавите партньори. Също така разработване на съвместни центрове за наблюдение на границите, обмен на разузнавателна информация и оценката на заплахите.

Въпреки че защитата на външните граници на ЕС е основно отговорност на отделните държави, ще бъде повишена европейската подкрепа за възпиране и реагиране на бъдещи извънредни ситуации или кризи, включително чрез ново законодателство за реагиране, особено при масови движения.

Комисията предлага европейската гранична служба „Фронтекс“ да има подсилен постоянен корпус за незабавно разполагане на служители и оборудване, да има по-силна роля за връщането на незаконни мигранти, както и да получи разширени възможности за наблюдение на външните граници. Предлага се също тази служба да следи социалните мрежи, за да може да предвижда събития в областта на миграцията.

ЕП прие резолюция относно масовото нахлуване на мигранти в Сеута

Според ЕК е необходимо по-добро сътрудничество с онлайн платформите и търсачките, за да се обменя информация. Комисията предвижда, ако държавите от ЕС поискат, да могат да задействат в случаи на масови мигрантски вълни общия механизъм за гражданска защита.

ЕК предлага Съветът на ЕС да въведе режим на санкции срещу каналджиите, които подпомагат, насърчават и печелят от незаконната миграция. Предлага се още подобряване на сътрудничеството с държавите, откъдето произхождат незаконните мигранти, за да ги приемат обратно.

Предвижда се днешните предложения да бъдат обсъдени от министрите на правосъдието и вътрешните работи на заседание по-късно тази седмица в Брюксел.

Редактор: Цвета Лазаркова