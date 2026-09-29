Общо 770 000 дози ваксини срещу сезонния грип се очаква да бъдат доставени в България за сезон 2026/2027. Данните са на Изпълнителната агенция по лекарствата и бяха предоставени от Министерството на здравеопазването.

Тази година за първи път държавата осигурява и безплатна противогрипна имунизация за деца. Новата национална програма за периода 2026–2030 г. обхваща децата от 6-месечна възраст до навършването на 7 години, както и тези с хронични заболявания на възраст от 6 месеца до 17 години. Поставянето на ваксината е по желание на родителите.

Три безплатни ваксини срещу грип за децата през новия сезон

По програмата е предвидена възможност всяка година да бъдат осигурявани 135 138 дози. Целта е да бъдат обхванати до 17% от децата между 6 месеца и 7 години, както и 10 000 деца с хронични заболявания.

Договорените до момента количества обаче са по-малки от заложените в програмата. По данни на НЗОК са сключени договори за доставка на 50 790 инжекционни и 47 504 назални ваксини срещу грип.

От здравното министерство уточняват, че няма предварително определен критерий кои деца да получат ваксина. Решението се взема от личния лекар за всеки конкретен случай според здравословното състояние и медицинските показания.

Безплатни ваксини са предвидени и за възрастните хора. За лицата на 65 и повече години са договорени 490 000 дози, като целта е ваксинацията да достигне до 35% от тази възрастова група. Допълнително ще бъдат доставени 50 000 дози ваксина с повишено антигенно съдържание, предназначена за хората на и над 75 години. За гражданите, които не попадат в програмите за безплатна имунизация и желаят сами да закупят ваксина, за свободния пазар са осигурени над 180 000 дози.

Редактор: Цветина Петкова