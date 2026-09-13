С настъпването на по-хладните месеци се очаква увеличаване на броя на респираторните инфекции, предавани по въздушно-капков път. В столичната инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“ вече функционира стая с негативно налягане - специализирано помещение, предназначено за изолация на пациенти с високозаразни заболявания.

„Това е нещо, което е абсолютно необходимо - не само за нашата болница, а за всяка клиника, която има намерение да лекува пациенти с инфекциозни заболявания“.Това обясни в предаването „Пулс” по NOVA NEWS инфекционистът доцент доктор Трифон Вълков.

По думите му в подобни помещения пациентите с тежки и силно заразни инфекции могат да бъдат изолирани, като по този начин се ограничава разпространението на причинителите към други болни и медицинския персонал. „Идеята е по никакъв начин да не се допуска намиращите се в помещението при настаняването на такива пациенти респираторни инфекции да се разпространяват в коридорите или към други помещения, където лежат пациенти с друг тип заболявания“, допълни специалистът.

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Доц. Вълков припомни, че подобни стаи са били използвани активно още в началото на пандемията от COVID-19, когато първите пациенти с доказана коронавирусна инфекция са били поставяни под изолация именно в такива условия. Според специалиста в момента страната се намира в преходен период между сезоните, което постепенно ще доведе до промяна в структурата на инфекциозните заболявания. „Навлизаме в по-студен сезон и очакваме да се увеличи процентът на инфекциите, които са респираторни - въздушно-капкови инфекции, типични за по-студените месеци от годината“, каза той.

Допълнителен фактор е началото на учебната година, когато много деца се събират в колективи. „Детските колективи представляват огромен таргет за тези респираторни инфекции. Очакваме през следващите седмици да зачестят инфекциите, предавани по въздушно-капков път“, посочи доц. Вълков.

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По думите му около 90% от настинките и инфекциите на горните дихателни пътища са с вирусен произход. В момента в лечебното заведение все още се наблюдават пациенти със стомашно-чревни инфекции, както и с респираторни заболявания. „Все още много хора се прибират от почивки и екскурзии. Също така високите температури създават предпоставки за инфекции, които се предават по хранителен и воден път“, обясни инфекционистът.

Сред заболяванията, които продължават да се регистрират, са скарлатина, варицела и случаи на морбили. Според доц. Вълков варицелата е типична инфекция за детските колективи и ежегодно има периоди с повече и по-малко случаи.

По-различна е ситуацията с морбили, което остава ваксинопредотвратимо заболяване. „Ваксината срещу морбили е една от най-ефективните и безопасни ваксини, които човечеството познава. Появата на случаи е свързана основно с имунизационни пропуски - хора, които не са ваксинирани и създават възможност вирусът да се разпространява“, каза той.

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В инфекциозната болница вече има и хоспитализирани пациенти с морбили. „През последните седмици има няколко пациенти от различни населени места в страната, които са при нас за лечение“, уточни доц. Вълков.

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Редактор: Станимира Шикова