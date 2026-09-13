Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката

Динамична е ситуацията с на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. 

При водомерните постове Русе и Свищов е отчетено минимално повишение с 1-2 см, а при Силистра е отчетен застой. При останалите водомерни постове  се регистрират понижения, които варират между 2 и 5 см.

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По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. 

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.  Хидроложката обстановка остава усложнена.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС

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