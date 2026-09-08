Нивото на Дунав остава необичайно ниско за сезона, като по българския участък продължава да се отчита спад. Какво предстои и как недостигът на вода се отразява на енергетиката коментираха в „Твоят ден“ проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН и бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев.

Според проф. Гачев септември е месецът, в който Дунав достига годишния си минимум, но сегашните стойности са значително под обичайните. По думите му при нормални условия нивото би трябвало да бъде с около три метра по-високо. В горната част на поречието вече се забелязва известно стабилизиране, а очакваните валежи в Централна Европа могат допълнително да забавят спада.

Ниското ниво на Дунав заплашва АЕЦ-овете в Европа

„Тъй като поречието е много сухо и от много време - дори да има значителни валежи, голямо количество от тази вода ще отиде за попълването на почвените запаси“, обясни климатологът. Затова евентуалното покачване на Дунав в България ще дойде със закъснение. Той е по-скоро оптимист, че реката ще се стабилизира на ниски нива и няма да достигне отново рекордните стойности от края на август.

Безводието вече оказва влияние върху производството на електроенергия. В края на август мощността на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ беше намалена заради ниското ниво на реката. Куюмджиев посочи, че централата вече работи с по-високо натоварване, но проблемите по Дунав са засегнали редица енергийни мощности в региона.

Според него най-сериозният ефект за момента се вижда в цените на електроенергията на свободния пазар. По представените от Куюмджиев данни средната цена през август е достигнала 143,15 евро при 75,83 евро година по-рано. През първите осем дни на септември тя е около 162 евро спрямо 93 евро за същия месец на миналата година. Върху поскъпването обаче влияят и други фактори, сред които високите цени на природния газ и международната обстановка.

Бившият заместник-министър подчерта, че към момента няма риск България да остане без достатъчно електроенергия. Домакинствата на регулирания пазар също не са пряко изложени на високите борсови цени, докато натискът е по-сериозен за бизнеса.

По отношение на водните запаси във вътрешността на страната ситуацията е по-добра от миналогодишната, обясни проф. Гачев. По думите му много от язовирите са запълнени между 60 и 70%, а населените места с воден режим са значително по-малко. По-уязвими остават райони като Кюстендилско и Търговищко, където редица населени места разчитат на местни водоизточници.

Какво е състоянието на река Дунав в момента

Най-неблагоприятният сценарий е септември да остане сух. В такъв случай Дунав може да достигне нов минимум след средата на месеца, преди да започне по-трайно покачване. Умерените и продължителни валежи биха били най-благоприятният вариант, тъй като силните бури могат да донесат големи количества вода, но и риск от природни бедствия.

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Редактор: Цветина Петкова