Правителството ще изключи електрическите автомобили от предложението си да бъдат облагани с акциз, наред с другите автомобили с мощност над 250kW. За всички останали над този праг, акцизът остава. Предложението предвижда за нов автомобил с мощност над 250 kW начален акциз от 10 000 евро, към който се добавят по 10 евро за всеки киловат над определения праг. Какво е мнението на представителите на бранша – темата коментира Александър Миланов от Асоциацията на автомобилните производители в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

„Едно от нещата, които ние считаме, че не е правилно аргументирано, е защо е избрана границата от 250 kW или 340 конски сили. На пръв поглед това може да звучи много за колите с двигател за вътрешно горене, но при електрическите и хибридните автомобили това не е така. Ние се радваме, че правителството реагира и е готово да обмисли начина на третиране на електрическите автомобили. Друг дефект на този закон е, че начинът на облагане на нови и употребяване автомобили е различен”, каза Миланов.

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По думите му ако един автомобил от среден клас струва между 50 и 70 000 евро, то процентът на оскъпяване ще е над 15%. „При автомобилите от по-висок клас, които са с мощност между 500 и 600 kW и имат продажна цена между 100 и 300 000 евро, ще виждаме диспропорционалност. Произволно определената граница атакува хората от средната класа и средния бизнес”, смята експертът.

„Ние имаме един остарял автомобилен парк. От общия брой внесени автомобили у нас за 2025 година, около 283 000, то 17% от тях са нови”, каза още Миланов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев