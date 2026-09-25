Има риск част от новия данък свръхпечалба за банките да се пренесе върху клиентите. За това предупреди управителят на централната ни банка Димитър Радев. Според него за домакинствата това може да означава по-скъп или по-трудно достъпен кредит. А за предприятията - по-висока цена на капитала.

За управляващите най-важното при подготовката на бюджета за 2027 г. е дефицитът да не надхвърля 3 на сто.

Димитър Радев: Допълнителният данък върху банковите печалби може да оскъпи кредитите

Дали дефицитът ще влезе в рамките на европейските правила, ще е ясно, когато управляващите обявят плановете си и за разходната политика.

След представените преди дни данъчни закони за догодина стана ясно, че новите или пък по-високи налози ще осигурят 1 млрд. и 400 млн. евро допълнителни приходи. Вдигат се облекченията за деца, както и прагът за регистрация по ДДС, което ще струва почти 300 млн. евро.

От думите на финансовия министър днес стана ясно, че се търси начин да отпаднат автоматизмите за заплатите в държавния сектор. Той определи като "парадокс" това, че в някои сектори те са нараснали между 40 и 70 процента, без да са осигурени приходи. За пенсиите обаче се предвижда увеличение от юли.

И за премиера, и за финансовия министър удържането на преразходите в следващия бюджет е задача номер едно. "Правителството полага усилия за намаляване на дефицита, за предвидимост на данъчната система", заяви министър-председателят Румен Радев.

"Много бързо да влезем в Маастрихтските критерии за дефицита. Не увеличаваме данъците, запазваме ги каквито са", посочи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

На фона на тази заявка, от догодина се предвижда работещите да започнат да плащат данък за ваучерите за храна, да се вдигне и данък сгради.

Заместничката на Гълъб Донев, Людмила Петкова, дори изчисли с колко се повишава данъкът за нейния апартамент от 75 квадрата в София. "При мен с 15 евро ще се увеличи данъкът върху недвижимите имоти за следващата година", заяви тя.

Людмила Петкова: По-високите данъчни оценки на имотите няма да променят такса „смет“

И още нови данъци - акциз за мощните коли над 330 конски сили, както и нов данък върху свръхпечалбите на някои бизнеси. Петкова защити въвеждането на 33 процента данък свръхпечалба с тезата, че тези пари не се реинвестират.

"В някои сектори реализираната печалба за 6 години надхвърля 588 процента ръст на печалбата. Всъщност тези печалби се изнасят в чужбина, без да бъдат обложени с данък", заяви зам.- министърът на финансите.

Управителят на БНБ обаче предупреди, че по отношение на банките вдигането на данъци има цена. "По същество става дума за увеличение на данъчното облагане на банковата дейност. Определянето му като данък върху "свръхпечалбата" не променя този факт. Въпросът е дали очакваният фискален ефект компенсира последиците за финансовото посредничество и икономиката. Отговорът изисква повече от счетоводна сметка", коментира Димитър Радев.

Според БНБ, ако данък свръхпечалба доведе до оскъпяване или затягане на кредитирането, то това може да се отрази и върху инвестициите, и върху потреблението. По-ниската икономическа активност пък значи по-малко приходи от данъци.