България трябва да използва много по-активно потенциала си като морска държава и да инвестира в развитието на пристанищата, корабостроенето и транспортната свързаност. Това заяви премиерът Румен Радев, който присъства на тържествената церемония по спускането на вода на корпуса на новия ферибот, изграден за нуждите на община Белослав.

Министър-председателят определи проекта като важен не само за региона, но и като пример за възможностите на българската индустрия. Той подчерта, че плавателният съд е разработен и построен у нас. „България е морска държава. Горд съм, че имаме такива талантливи конструктори. Това е изцяло български дизайн, българско конструирано плавателно средство, създадено от български работници и инженери“, заяви Радев.

Товарен кораб заседна около скалите край Камен бряг (СНИМКИ)

По думите му държавата трябва да осигурява финансиране именно за проекти, които развиват транспортната инфраструктура и повишават сигурността. На въпрос дали средствата за подобни инвестиции трябва да се търсят от европейски програми или от националния бюджет, премиерът отговори, че източникът на финансиране не е най-важният въпрос.

Радев припомни и операцията по изтеглянето на заседналия край Камен бряг кораб „Вера Су“, като свърза случая с необходимостта България да разполага с достатъчен собствен капацитет за действия при инциденти в Черно море.

Премиерът постави проекта и в по-широкия контекст на развитието на транспортните, енергийните и комуникационните коридори през Черноморския регион. Според него България има възможност да играе съществена роля в бъдещата свързаност между Европа и Азия. „Ние сме работили много като правителство това да се случи. Изключително важен елемент са нашите две морски пристанища - Варна и Бургас“, каза Радев.

Той подчерта, че правителството има еднакво отношение към двата черноморски града и определя и Варна, и Бургас като стратегически важни.

Радев подчерта, че бъдещето на Варна според него не трябва да се свързва единствено с туризма и висшето образование. Градът има възможност да развива значително по-силна производствена база. „Ние държим много на развитието на Варна като важен не само туристически център, не само като студентски град. Варна има потенциала да бъде и индустриален център и ние ще работим за това“, заяви премиерът.

Редактор: Цветина Петкова