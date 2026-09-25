Бреговата охрана е изпратила мащабен екип към мястото на инцидента

Пожар избухна на автомобилен ферибот край гръцкия остров Миконос. На борда на плавателния съд имало 29-има души, като няма данни за пострадали, съобщава Reuters.

Огънят избухнал на една от палубите за коли на плаващия под гръцки флаг ферибот „Blue Carrier II“. По първоначална информация той превозвал близо 200 камиона и леки коли и се намирал северно от Миконос, когато е подаден сигналът за инцидента.

Ферибот с над 1 000 души на борда в Егейско море бе пренасочен след сигнал за бомба

След избухването на пожара е задействана аварийна процедура. Хората на борда били прехвърлени на друг плавателен съд, който се насочил към близкия остров Тинос.

Гръцката брегова охрана изпратила мащабен екип към мястото на инцидента. В операцията се включили най-малко пет нейни катера, противопожарни плавателни съдове, влекачи и други кораби.

Кадри, за които се твърди, че са заснети в района на инцидента, се разпространяват в социалните мрежи.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Reuters

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