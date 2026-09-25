Снимка: iStock
Бреговата охрана е изпратила мащабен екип към мястото на инцидента
Пожар избухна на автомобилен ферибот край гръцкия остров Миконос. На борда на плавателния съд имало 29-има души, като няма данни за пострадали, съобщава Reuters.
Огънят избухнал на една от палубите за коли на плаващия под гръцки флаг ферибот „Blue Carrier II“. По първоначална информация той превозвал близо 200 камиона и леки коли и се намирал северно от Миконос, когато е подаден сигналът за инцидента.
Ферибот с над 1 000 души на борда в Егейско море бе пренасочен след сигнал за бомба
Μύκονος: Από το γκαράζ ξεκίνησε η φωτιά στο οχηματαγωγό πλοίο με τους 29 επιβαίνοντες - Μεταφέρει 166 φορτηγά - Ελεύθερος Τύπος #eleftherostypos https://t.co/XhID84JHrq— Ελεύθερος Τύπος (@etyposgr) September 25, 2026
След избухването на пожара е задействана аварийна процедура. Хората на борда били прехвърлени на друг плавателен съд, който се насочил към близкия остров Тинос.
Fire breaks out on the deck of the Greek-flagged Ro-Ro vessel BLUE CARRIER 2, north of Mykonos. There are 29 people on board, 28 crew members and 1 passenger. All are reportedly well.— Daphne Tolis (@daphnetoli) September 25, 2026
A firefighting operation is underway, with Coast Guard and Fire Service vessels responding. pic.twitter.com/JRdDOfoXzD
Μύκονος: Από το γκαράζ ξεκίνησε η φωτιά στο οχηματαγωγό πλοίο με τους 29 επιβαίνοντες – ΦΩΤΟ αναγνώστη https://t.co/aAnvp6meWK— enikos.gr (@enikos_gr) September 25, 2026
Гръцката брегова охрана изпратила мащабен екип към мястото на инцидента. В операцията се включили най-малко пет нейни катера, противопожарни плавателни съдове, влекачи и други кораби.
Μύκονος: Βίντεο από τη φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες - Ελεύθερος Τύπος #eleftherostypos https://t.co/jlOib4QvnU— Ελεύθερος Τύπος (@etyposgr) September 25, 2026
Кадри, за които се твърди, че са заснети в района на инцидента, се разпространяват в социалните мрежи.
Редактор: Цветина Петкова
Μύκονος: Πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει το BLUE CARRIER 2 – Σε ασφαλές σημείο οι 29 επιβαίνοντεςhttps://t.co/7OocRgAiO2— Hot Doc (@hotdoc_mag) September 25, 2026
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