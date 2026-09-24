В кулоарите на общите дебати на Общото събрание на ООН в Ню Йорк репортер на руска държавна телевизия няколко пъти попита Володимир Зеленски кога ще посети Москва. Украинският президент отговори: "Само с ракета!", добавяйки руска ругатня, която според контекста може да се преведе като "по дяволите".

Видеозаписът от кратката размяна на реплики беше разпространен от украински и руски медии, като руските издания цензурираха ругатнята.

While entering the UN headquarters in New York, Ukrainian President Zelensky was approached by journalists from the Russian VESTI state-owned media outlet and asked when is he planning to visit Moscow.



After walking away a few steps, Zelensky covered his mouth with his hand and… pic.twitter.com/EQPWPYqn72 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) September 23, 2026

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от делегацията на страната си в Ню Йорк, коментира подигравателно думите на Зеленски. Тя намекна, че украинският президент се страхува, че евентуално пътуване до Москва може да завърши фатално за него.

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В сряда Зеленски се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Двамата обсъдиха усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г. След срещата обаче не бяха обявени конкретни резултати.

Зеленски неведнъж е заявявал, че иска да разговаря лично с Путин за обсъждане на възможностите за прекратяване на конфликта. Руският президент обаче настоява подобна среща да се състои в Москва, което Зеленски отхвърля както от съображения за сигурност, така и за да не създава впечатление, че Киев се съобразява с условия на Москва.

Редактор: Цветина Петрова