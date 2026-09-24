Сръбският президент Александър Вучич заяви, че границата между мира и конфликта става все по-малко видима, а последиците от сблъсъка между глобалните и регионалните сили вече засягат и държави, които не са пряко въвлечени в конфликти. Той направи изказването си по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

По думите на Вучич тази ситуация представлява сериозно предизвикателство за малките и средните държави, сред които той посочи и Сърбия. Сръбският президент заяви, че международната система, позната досега, вече не съществува и че светът навлиза в нов международен ред.

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В речта си сръбският президент говори и за историческото минало между Сърбия и страните в НАТО.

„Нито един сръбски войник или полицай не е стъпвал на територията на друга държава, въпреки това беше взето решение за бомбардирането на Сърбия. НАТО бомбардира Сърбия заради потенциална хуманитарна катастрофа, която така и не се случи. Единствената официално посочена причина 19 държави от НАТО да нападнат суверенна държава беше предотвратяването на потенциална хуманитарна катастрофа. Такава катастрофа не се случи. Все още не съм виждал подобен пример никъде по света“, коментира от трибуната Вучич.

„Най-трудното за нас в Сърбия е да виждаме как в нашето обкръжение нацизмът отново се възражда и заема място в обществения живот, особено в Република Хърватия, която се гордее с нацисткото си минало и с използването на нацистки лозунги и символи и днес“, допълни още той.

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Снимка: БТА

Вучич каза, че светът все повече се структурира около два основни центъра на сила, наред с които се появяват и все повече влиятелни регионални играчи с политически, икономически, военни и технологични възможности. Според него тези държави се стремят да оформят средата около себе си и да влияят върху глобалното развитие според собствените си интереси.

„Най-големият проблем днес не е липсата на правила или политически принципи, а фактът, че те не са били спазвани в миналото и не се спазват сега“, заяви Вучич.

Той допълни, че вече е невъзможно да бъде затворена „кутията на Пандора“, отворена според него вследствие на нарушенията на Устава на ООН и принципите, върху които доскоро се е основавал международният ред.

Сръбският президент отправи критики към държавите, които според него настояват за спазване на международното право по отношение на войната в Украйна, но са мълчали или са участвали в неговото нарушаване в други случаи. Вучич посочи като пример държавите, признали независимостта на Косово.

Сърбия не признава независимостта на Косово, обявена през 2008 г. Белград и Прищина водят диалог за нормализиране на отношенията от 2011 г. с посредничеството на Европейския съюз.

„За много от вас това звучи като далечно минало, но раните, нанесени на международното публично право, стават все по-дълбоки и по-тежки“, каза Вучич. По думите му принципите за зачитане на Устава на ООН и международното право, основано на него, вече не функционират по начина, по който са функционирали досега.

Редактор: Георги Иванов