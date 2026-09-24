16-годишен тийнейджър с положителна проба за алкохол подкара кола и катастрофира край Велико Търново.

Инцидентът станал на 23 септември в село Страхилово. С фрактури са водачът и 20-годишният му спътник.

Двама непълнолетни карали колата, блъснала пешеходец в Несебър

Двамата са тествани за употреба на алкохол, а уредът и на двамата отчел положителни резултати. Пробите за наркотици са отрицателни. Двамата дали и кръвни проби за химичен анализ. Автомобилът е иззет, предаде DarikNews .

Младежите са прегледани са освободени за домашно лечение.

Редактор: Дарина Методиева