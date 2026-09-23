„Нашите позиции и практики, които отстояваме, са последователни. Нашият подход при избора на кандидати беше да подчертаем гласа на гражданите и пряката демокрация, провеждайки анкета за кандидат-президентска двойка“, заяви в ефира на „Денят на живо с Наделина Анева“ евродепутатът от „Възраждане“ Рада Лайкова.

По думите ѝ надсловът на кампанията е „Различният избор“, защото партията предлага алтернатива на политическото статукво.

Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатпрезидентската двойка на „Възраждане“

„Ние сме единствената политическа партия, която има смелостта и увереността да застане зад свои кандидати“, каза Лайкова.

Евродепутатът заяви, че „Възраждане“ има потенциал да стигне до втория тур на президентските избори.

„Имаме потенциал да стигнем до балотаж, защото политиката, която предлагаме, е пробългарска - поставяме интереса на България и темите, които човек усеща в ежедневието си“, посочи тя.

Лайкова коментира и момента, в който партията е обявила кандидатурата си за президентските избори.

„Нямаше забавяне при обявяването на нашата кандидатура. Победата на „Алтернатива за Германия“ е симптоматична за европейската политика в момента. Имаме едно пренареждане, което не идва като регламент, спуснат от Европейската комисия, а идва от хората“, заяви тя.

Според нея европейската политика в момента е свързана с „енергийни санкции, обедняване, зелена сделка и подготовка за война с Русия“.

„Естествено е, че хората не искат такава политика“, каза евродепутатът.

По темата за санкциите срещу Русия тя заяви, че „Възраждане“ настоява за тяхното премахване, включително ограниченията, свързани с енергийните източници.

„Това, което предложихме по отношение на санкциите, е многократно повтаряно – вдигане на санкциите срещу Руската федерация и енергоизточниците“, каза Лайкова.

По думите ѝ политиката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен води до негативни последици.

„С идеологическите представи за политика на Урсула фон дер Лайен нещата ще стават все по-зле, а това е едно от предложенията, които нашият министър-председател не можа да защити“, заяви евродепутатът.

Лайкова коментира и речта на председателя на Европейската комисия за състоянието на ЕС.

„Урсула фон дер Лайен произнесе така наречената реч за състоянието на ЕС, която е изкопирана от речта за състоянието на Щатите. Това е поредната крачка на Урсула фон дер Лайен към домогване на властта като една „президентка на супердържава Европа“, заяви тя.

Евродепутатът даде като пример предложенията, свързани с член 4 на НАТО и създаването на Съвет за сигурност на ЕС.

„Тя предложи неща, които по никакъв начин не са в нейния мандат или пълномощия. Друг пример е член 4 на НАТО и създаването на Съвет за сигурност на ЕС, което също не е нейна работа, а на отделните държави“, каза Лайкова.

Евродепутатът коментира и идеята Канада да стане асоцииран член на европейски структури.

„Канада като асоцииран член – има търговско споразумение, което дори не е ратифицирано. Това една държава, от която ни дели цял океан, да ни бъде асоцииран член и това да бъде определено на една реч, е признак за амбициите ѝ“, заяви тя.

Сред темите в разговора беше и дигиталното евро.

„Дигиталното евро е част от един пакт за единна валута и той се разглежда по един неравен начин спрямо парите в брой. Законодателната рамка е до края на тази година и след това ще има пилотен проект, но нещата, които се записват в регламентите, се договарят в момента“, каза Лайкова.

Тя коментира и ограниченията при плащанията в брой в различните европейски държави.

„Ограничението за плащане ще е различно в различните държави. В Гърция е 1500 евро, в Испания и Франция - 1000. Теоретично, ако трябва да се направи ремонт вкъщи, няма да имаш право да платиш над 1000 лв. в брой“, заяви евродепутатът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов