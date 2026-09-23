Мълния уби 88 овце край град Йоанина, Северозападна Гърция, след като вълна от лошо време обхвана региона на Епир. Овчарят бил със стадото си по време на инцидента, но по чудо не е пострадал.

В село Продроми, община Сули, торнадо е опустошило животновъдно стопанство. По-голямата част от фермата е разрушена, като според местни жители вятърът е срутил масивни постройки.

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Вследствие на лошото време се съобщава за голям брой загинали животни. Гръцката служба за земеделско застраховане вече е информирана, за да започне официален опис на щетите.

Екипи на община Сули работят по възстановяването на пътната мрежа в засегнатите райони. За материални щети се съобщава и на други места в област Епир.

Редактор: Мария Барабашка