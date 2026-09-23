Нидерландия се завръща на сцената на „Евровизия“ през 2027 г. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май догодина, след едногодишно отсъствие.

Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя.

Нидерландия може да се завърне на „Евровизия“ 2027 след интерес от страна на обществения оператор NPO

В края на август общественият оператор AVROTROS, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 г., докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO.

Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Директорът на конкурса Мартин Грийн заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата.

„Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на „Евровизия“ през 2027 г.“, заяви Грийн.

Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландския обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи.

Нидерландия е сред страните, участвали още в първото издание на „Евровизия“ през 1956 г. Страната има пет победи в конкурса, като последната е през 2019 г., когато Дънкан Лорънс спечели с „Arcade“.

„В свят, който става все по-разделен, конкурсът за песен на „Евровизия“ предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си“, каза още Мартин Грийн.

От 2027 г. отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на „Евровизия“ ще бъдат разделени.

Досега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 г. участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO.

Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор.

„Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие, особено в този момент“, заяви Юре Босман, директор „Медии“ в NPO.

Според него „Евровизия“ се стреми да предприеме сериозни стъпки към формат, който по-добре отразява времето, в което живеем.

„Това също означава, че се вслушваме в желанията на стотици хиляди нидерландски фенове на „Евровизия“, а в крайна сметка именно за това сме тук като обществен оператор“, допълни Босман.

Междувременно нидерландският обществен оператор NOS, който отговаря за новините и отразяването на големи събития, ще бъде натоварен с предварителните материали, отразяването и коментара на „Евровизия“ през 2027 г.

NOS няма да отговаря за избора на нидерландския представител. По този начин операторът ще може да продължи да отразява конкурса независимо и безпристрастно.

Белгия също потвърди участие

Белгия също ще участва в конкурса за песен „Евровизия“ през 2027 г., който ще се проведе в България. Това съобщи фламандският обществен оператор VRT, който е уведомил организатора EBU, че ще изпрати свой представител в конкурса.

От VRT посочват, че решението е свързано с желанието им да подкрепят процеса в рамките на EBU за възстановяване на първоначалните ценности на „Евровизия“ - свързване между хората, взаимно разбиране и стремеж към мир.

През последните месеци VRT, заедно с други обществени оператори, сред които нидерландският NPO, постави редица въпроси относно бъдещето на конкурса. Според VRT EBU вече предприема „значими стъпки“ по отношение на правилата за участие, системата за гласуване и оценяване от журитата, както и спонсорството и организацията на конкурса.

Фламандският обществен оператор посочва, че през последните седмици е видял признаци, че EBU приема сериозно притесненията на своите членове и работи по бъдещето на „Евровизия“. VRT заявява, че иска да остане част от този процес.

„Участието не е крайна точка за VRT, а ангажимент да продължим заедно с други обществени оператори да изграждаме конкурс за песен на „Евровизия“, който е достоверен, обединяващ и ориентиран към бъдещето“, посочват от VRT.

Главният изпълнителен директор на VRT Фредерик Делаплас заяви, че конкурсът се провежда в свят, изправен пред войни, геополитическо напрежение и обществена поляризация.

„VRT разбира напълно различните мнения и емоции относно участието в конкурса. Участието по никакъв начин не представлява одобрение или нормализиране на случващото се в Газа и в останалата част от света“, заяви Делаплас.

По думите му EBU вече не избягва сложните обществени и геополитически въпроси.

„Затова VRT иска да продължи да подкрепя търсенето на начин за възстановяване на това, което конкурсът представлява, защото този процес все още не е приключил. Но стремежът към обединение означава и да не бягаме от дебата, а да продължим да разговаряме помежду си“, каза още той.

EBU: Направени са важни промени

Генералният директор на EBU Ноел Кърън заяви, че от създаването на „Евровизия“ през 1956 г. целта е била хората да бъдат обединявани чрез музиката.

„В свят, изправен пред война, поляризация и разделение, мирът, взаимното разбиране и свързването между хората са по-актуални от всякога“, заяви Кърън.

Той посочи, че EBU е изслушал притесненията на своите членове и е установил необходимостта от „фундаментални промени“. По думите му са предприети важни стъпки за укрепване на управлението на конкурса, диалога и утвърждаването на неговите ценности.

„Оценяваме факта, че VRT признава тази промяна и остава ангажиран, за да продължим заедно да изграждаме бъдещето на конкурса“, заяви генералният директор на EBU.

С потвърждението от Нидерландия и Белгия общият брой на участниците, които до момента са потвърдили участие за конкурса догодина, става 28.

Междувременно днес се очакват и окончателните решения на Испания и Словения по отношение на участието в конкурса догодина.

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Редактор: Георги Иванов