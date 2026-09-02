Нови развития около евентуалното участие на Нидерландия в „Евровизия 2027“ се появиха, след като медийната група Talpa Network заяви готовност да подкрепи нидерландския обществен оператор NPO, ако страната в крайна сметка реши да се завърне в конкурса.

Предложението на компанията, основана от медийния магнат Джон де Мол, стана публично известно днес. Директорът по видеосъдържание на Talpa Франс Клайн заяви, че групата е готова да окаже съдействие на NPO при подготовката на нидерландското участие, ако такова бъде поискано.

От NPO приветстваха предложението. „Благодарим на колегите ни от Talpa за предложението и за това, че са готови да ни съдействат“, заяви говорител на нидерландския обществен оператор.

🇳🇱 Could Talpa Network help save the Netherlands’ #Eurovision2027 participation?

The Dutch private media giant has offered NPO a co-production model to take part in next year’s #Eurovision, amid the ongoing uncertainty. https://t.co/SPMT4f17kY — Eurovisionfun (@eurovisionfn) September 2, 2026

Нидерландската обществена телевизия бойкотира „Евровизия“

Това не е първият случай, в който Джон де Мол и Talpa са свързани с избора на нидерландския представител на „Евровизия“. През 2012 г., след разочароващото представяне на групата 3JS на конкурса през 2011 г., де Мол поема продукцията на националната селекция Nationaal Songfestival. Сред участниците тогава са няколко изпълнители, станали популярни чрез телевизионния формат „The Voice of Holland“.

Победител в националния финал става Джоан Франка, която впоследствие представя Нидерландия на „Евровизия 2012“. Това обаче е последното издание на националната селекция в страната. От 2013 г. нидерландският представител се избира вътрешно.

Предложението на Talpa идва на фона на несигурността около участието на Нидерландия в „Евровизия 2027“.

Миналата седмица AVROTROS, общественият оператор, който дълго стоеше зад уюастието на страна в конкрса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 г., докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърля към NPO, който трябва да прецени какви ще бъдат следващите стъпки.

От Talpa междувременно подчертават, че са готови да помогнат при необходимост. По думите на Франс Клайн компанията „има топло отношение към „Евровизия“ и би искала да подкрепи NPO, ако помощта ѝ бъде необходима.

Talpa е търговска медийна група и не е член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Това означава, че при евентуално сътрудничество NPO ще трябва да запази официалната си роля в отношенията с EBU.

Засега остава без отговор основният въпрос - ще бъде ли Нидерландия сред страните, които ще се завърнат и състезават на „Евровизия 2027“ в Бургас?

ВСИЧКО ЗА ДОМАКИНСТВОТО НИ НА „ЕВРОВИЗИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Георги Иванов