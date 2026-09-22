Денят на независимостта се отбелязва с празнични инициативи в цяла България. Новият Исторически музей в град Сливница също е подготвил разнообразни събития, които изграждат мост между поколенията.

Музеят е в сграда, която е построена през 1912 г. върху имот, дарен от един от най-големите спонсори на Сливница.

Пътят към българската Независимост: Историята зад 22 септември

„Този музей събира историята на Сливница и показва на младите хора къде са техните корени. Те трябва да знаят колко дълбоко се намират корените им – далеч в историята, през XI век”, каза директорът Маргарита Божкова.

С инициативите те искат да покажат на малките деца историята на глаголицата. „Глаголицата е високоенергийна азбука. Всяка една буква има свое име и послание. Така те получават духовна чистота”, обясниха организаторите.

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