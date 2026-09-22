Турската държавна компания за ядрена енергетика и американска правителствена агенция подписаха споразумение за безвъзмездно финансиране на проучване дали малки модулни реактори и ядрени технологии от четвърто поколение могат да бъдат използвани в Турция.

Споразумението беше подписано в „Турския дом” в Ню Йорк от генералния директор на Турската компания за ядрена енергетика Неджати Ямач и заместник-директора на Американската агенция за търговия и развитие Томас Харди. На церемонията присъства и министърът на енергетиката и природните ресурси на страната Алпарслан Байрактар.

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Проучването ще разгледа проекти на малки модулни реактори от четири американски компании и пет проекта на реактори от четвърто поколение. Ще бъдат анализирани техническите им характеристики, разходите, лицензирането, веригите за доставки, моделите за финансиране, изискванията за безопасност, възможните площадки и правната рамка.

Бюджетът на проекта е около 2 млн. долара. USTDA ще покрие техническата работа, която се очаква да продължи най-малко една година.

Байрактар заяви, че споразумението ще позволи на Турция да оцени техническите, икономическите и регулаторните аспекти на ядрените технологии от ново поколение. Той свърза проекта с целите на страната за нетни нулеви емисии до 2053 г., диверсификация на енергийния микс и намаляване на зависимостта от вносна енергия.

В момента Турция изгражда първата си атомна електроцентрала в Аккую, провинция Мерсин. Руската държавна компания „Росатом” притежава и изгражда централата с четири реактора. Анкара има за цел първата електроенергия от Блок 1 да бъде произведена до края на 2026 г., а от „Росатом” очакват търговската експлоатация да започне през 2027 г.

Турция планира и големи атомни електроцентрали в Синоп и района на Тракия, с по четири реактора на всяка площадка, но все още не е избрала партньори и технологии за тях.

Новото проучване ще разгледа по-малки алтернативи на конвенционалните реактори. Безвъзмездното финансиране не означава, че Турция вече е решила да закупи или изгради някой от разглежданите проекти.

Споразумението е продължение на меморандума за стратегическо сътрудничество в гражданската ядрена енергетика, подписан от Турция и САЩ на 25 септември 2025 г.

Редактор: Мария Барабашка