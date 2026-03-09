С решение на Държавния департамент на САЩ от днес на второстепенния дипломатически персонал на американското консулство в турския град Адана е наредено да напусне страната, а дейността на представителството е преустановена заради повишен риск за сигурността.

„На 9 март 2026 г. Държавният департамент нареди на второстепенния дипломатически служебен персонал на американското правителство и на членовете на техните семейства да напуснат генералното консулство в Адана поради рискове за сигурността. Американското консулство в Адана спря всички свои консулски услуги”, се казва в официално комюнике на Департамента.

НАТО свали втора иранска ракета над Турция

От Посолството на САЩ в Анкара категорично препоръчват на американските граждани да не пътуват до Югоизточна Турция.

Като причини за предприетите мерки от Държавния департамент посочват „повишения риск от терористични атаки и други престъпни дейности, както и от въоръжен конфликт” в тези окръзи на южната ни съседка.

ВСИЧКО ЗА КОНФЛИКТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка