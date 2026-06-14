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Той се чества по света под надслов "Дари кръв, спаси живот”
Днес отбелязваме Световния ден на доброволните кръводарители. Той се чества по света под надслов "Дари кръв, спаси живот”. Денят е израз на благодарност за безвъзмездната помощ на дарителите.
Доброволците в центъра по хематология даряват кръвта си от десетилетия без да знаят при кого ще отиде тя. "От опит знам, че няма нищо страшно, нищо притеснително –удовлетворението е изключително голямо", казва Борис.
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"Старая се да дарявам всяка година. Доколкото знам, мъжете могат да даряват по четири пъти годишно и се опитвам да поддържам този брой", споделя Иван.
"Кръводаряването е най-висш акт на човеколюбие. Когато човек дари за непознат, остава свързан с него, защото е помогнал", заяви д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология.
Стефка Попова - Лазарова се отдава на каузата с една цел - нуждаещите се от кръв и кръвни продукти да се чувстват защитени. Самата тя и съмишлениците ѝ са се сблъсквали със същите трудности. "Бяхме група хора, които са минали по пътя на нуждата. Хора, които сме имали нужда за нас, за наши близки. Всеки един от нас e разбрал, че тази система всъщност не работи", каза Лазарова, която е председател на Българската организация за доброволно кръводаряване.
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Към дарителите се обръщат хора, които разчитат на помощта им в най-трудните си моменти – след инцидент, по време на химиотерапия или при операция. "Над 80% от болничните манипулации изискват кръв, която няма аналог. Нашата цел е именно това - хората да знаят, че могат да намерят помощ без да се чувстват длъжни по някакъв начин да се отплащат", каза още тя.
Не навсякъде обаче кръводаряването е възможно. Жителите на Гоце Делчев нямат достъп до кръвна банка от цели 15 години, когато тя е била закрита с цел икономия на средства.
"Това остави в агония население от около 100 000 души. Това е цялото околие. Всички тези хора, които се налага да кръводаряват, трябва да пътуват минимум сто или повече километри до Благоевград", казва Илия Смилков.
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Въпреки това, през ноември Илия организира акция в Гоце Делчев, в която се включват над 80 дарители. "Обещахме си още тогава тя да е първа, но не и последна. Дано през септември тази година отново да се случи такава кампания", допълва той.
В Деня на доброволните кръводарители, Илия и жителите на Гоце Делчев се надяват на едно - в града да се отвори отново кръвна банка, където хората да могат да помагат.
Стажант-репортер: Виктория КараивановаРедактор: Никола Тунев
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