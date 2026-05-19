Сдружение „Ангели на пътя“ отправя спешен обществен призив за кръводаряване, след като пострадал мъж се намира в критично състояние и се нуждае от кръвна група B+ (Бе положителна).

Необходимата кръв е за пациента Миглен Йорданов Нешев, който е настанен в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - Плевен, в Централната реанимация на Първо отделение по анестезиология и интензивно лечение. Според организацията ситуацията е изключително тежка и изисква незабавна реакция.

От сдружението подчертават, че всяка минута е решаваща и всяка дарена капка кръв може да се окаже животоспасяваща. Те призовават всички граждани с кръвна група B+ от Плевен, Враца и страната да се включат в кампанията по кръводаряване, като при необходимост ще бъде осигурено съдействие за транспорт.

В апела си „Ангели на пътя“ отправят и призив за широко разпространение на информацията, с надеждата тя да достигне до човек, който може да помогне. От организацията описват ситуацията като битка за живот, в която „едно семейство чака чудо“, а „всяко споделяне може да спаси живот“.

