След победата на Дара България ще бъде домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 година. Четирите най-големи български града - София, Пловдив, Варна и Бургас, вече са заявили желание да са домакини. Въпреки че решението в крайна сметка се взима от БНТ, то реално трябва да бъде потвърдено от Европейския съюз за радио и телевизия, който е официален организатор на „Евровизия“. Правилата са категорични - залата трябва да е с климатизация и капацитет между 7000 и 10 000 зрители. Това са местата след монтиране на сцената и всички прилежащи към нея допълнителни пространства.

Преди 11 години България е домакин на детската "Евровизия" и тогава Европа и светът имаха възможност да видят красотата на страната ни. Тогава събитието е организирано в зала "Арена 8888 София".

Екип на NOVA получи специален достъп и я сравняваме със залата, в която Дара спечели стъкления микрофон. "Винер Щатхале" е с капацитет от 10 741 места, а нашата е с 12 373. Това обаче оказва се не са единствените критерии, по които се избира градът домакин. Миналата година ORF - публичната медия на Австрия има изисквания към градовете кандидати - освен да имат оборудвана зала с поне 10 000 места, но и да бъде свободна за 8 седмици, от летището на града да има достатъчно полети към чужбина и достатъчно места за настаняване. По-малко от 48 часа след победата Варна изяви желание.

"Освен това Варна е морска столица. Има изключителна свързаност, има голяма леглова база. Имаме и зала, в която това евентуално може да се случи, но това са критерии, които тепърва ще разгледаме", заяви кметът на Варна Благомир Коцев.



Дворецът на спорта има 6000 места, а кметът свиква местния съвет по туризъм, който ще разгледа дали Варна може да се класира. Бургас също пожела домакинство. Там спортната зала има 1000 повече седящи места, но събира до 15 000 правостоящи.

"Община Бургас има много добър опит в провеждането на големи спортни, културни и всякакви събития, мога да кажа, че екипа ми е добре подготвен. Това не е битка между градовете на България в никакъв случай! За нас е важно България да се представи по най-добрия начин", подчерта кметът на Бургас Димитър Николов.



Зала "Колодрума" в Пловдив има 6000 седящи, но може да претърпи реконструкция. "Ние сме градът с най-наситен календар откъм култура. Ние сме тези, които всяка година надграждаме с 10% средствата, които разходваме за култура. Ние сме градът, който показа, че може да има 12 събития с различни сцени", категоричен е кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Независимо в кой град ще бъде проведен песенният конкурс премиерът Румен Радев обяви, че събира ресорните министри, за да уточни какви средства ще бъдат необходими. Финансовият министър също успокои.

"Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва за успеха на Дара. В бюджета за 2027 ще има още едно перо - "Евровизия" 2027", обяви министърът на финансите Гълъб Донев.



И докато у нас броим седалките на вече построените зали, интересен факт е, че когато Азербайджан печели конкурса през 2011 успява да построи за домакинството си огромната Baku Christal Hall за по-малко от 9 месеца.