Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател
Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата си той ще проведе среща с Германският канцлер Фридрих Мерц посрещна премиеръа Румен Радев в Берлин.
След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор „на четири очи“. Ще има и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност.
Фридрих Мерц поздрави Румен Радев за изборната победа
Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството си на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни.
