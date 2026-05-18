Емоцията беше наистина неописуема и това, което се случи, е като един сън и една магия едновременно. Tова коментира певецът Мишел в ефира на NOVA NEWS. Той разказа за съвместното си пътуване с DARA от Виена до България веднага след финала на конкурса, подчертавайки еуфорията на борда на самолета, където всички присъстващи са пели победната песен Bangaranga.

Мишел, който е придружавал българската делегация по време на всеки етап от конкурса във Виена, сподели наблюденията си за международния отзвук. Той отбеляза, че е усетил потенциала за успех още на полуфинала, когато е видял скандиранията на международните журналисти и емоционалната реакция на публиката. Според него DARA притежава онова „star quality“, което всеки артист трябва да има, и е успяла да покаже на какво е способна още от малка.

София организира официална церемония по посрещане на DARA

„Победата на Дара се дължи на нейната изключително силна дисциплина”, споделя певецът. Той разказа още, че тя се е подготвяла активно в продължение на два месеца и половина, ставайки всяка сутрин в 6:00 часа за бягане и репетиции с танцьорите си. Мишел подчерта, че именно тази отдаденост позволява на артиста да покаже най-доброто от себе си на сцената. По негови думи триумфът на изпълнителката отваря врати за цялата българска музикална общност, като в момента водещи световни медии като BBC и MTV коментират българския успех.

„Българската музика наистина трябва да бъде на тези високи класации”, допълни Мишел, изразявайки гордостта си от факта, че страната ни е споменавана в цял свят. Той обърна внимание и на първоначалния скептицизъм и негативни коментари в България преди заминаването на Дара, като подчерта, че тя е успяла да не позволи на „хейта” да я пречупи.

