Историята на Юлиана Пчелинска и нейния съпруг Едуард Петросян, който е арменец, привлече сериозно обществено внимание след разказ в ефира на NOVA. Причината за напрежението е, че Едуард не може да живее свободно със семейството си в България, след като му е отказано влизане и продължителен престой. В резултат той е виждал детето си единствено по телефона. Едуард е роден в България, но няма българско гражданство, а проблемите започват след пропуск да поднови документите си.

Сагата се усложнява след проверка в столичното метро преди около година, когато, по думите на семейството, Юлиана е била бременна, а Едуард е бил отведен от органите на реда. Двамата твърдят, че са се опитали да обяснят, че той е живял дълги години в България и е роден в Пловдив. Едуард заминава за Армения през 2009 г., а десет години по-късно се завръща у нас.

По негови думи едва преди два дни е успял да види дъщеря си на живо за първи път. „Нямах търпение да ги видя. Голяма радост беше“, каза той.

Казусът на „Едуард Петросян”: От МВнР са готови да съдействат на едно разделено семейство

Юлиана посочи, че двамата са били разделени от 9 май 2025 г., а детето им е на 10 месеца. Тя описа периода като изключително тежък, тъй като първоначално не е разбирала какво се случва и защо съпругът ѝ е задържан.

Едуард заяви, че след медийното внимание вече има развитие по случая, докато преди това семейството не е имало надежда. Той подчерта, че не е криминално проявен и никога не е имал проблеми с правосъдието в България, а пропускът при подновяването на документите е довел до последвалите административни мерки.

Юлиана допълни, че Едуард е подал документи в посолството за туристическа виза и че семейството разчита на помощ от народен представител и журналиста от NOVA Анна Карадакова. „Ние просто искаме да бъдем семейство“, заключи тя.

