Вълна от реакции след репортаж на NOVA . В неделя ви срещнахме с Юлиана и Едуард, които се борят за това семейството им да се събере отново, а 11-месечната им дъщеря най-накрая да прегърне своя баща.

Таткото е в Армения, а институциите имат различни версии защо не може да се върне в България. По темата пред NOVA се ангажира и новият външен министър Велислава Петрова.

„С мен се свързаха различни хора, включително и народен представител, за което много благодарим. Радваме се, че има такъв отзвук. Виждаме някаква светлина в тунела и имаме надежда“, сподели Юлиана Пчелинска.

Заради една своя грешка – да не поднови визата, с която пребивава в България – и последвалите административни неуредици Едуард Петросян, който е роден у нас, но няма българско гражданство, днес живее в Армения. Всички решения на институциите, които разделят семейството между София и Ереван, са оспорени от близките му и вече са отменени от съда. По думите на Пчелинска аргументът е, че това не е достатъчна причина едно семейство да бъде разделяно. „Това е нарушаване на човешките права – на правото на семеен живот“, категорична е тя.

Историята им е сред първите казуси, с които се запознава и новият външен министър. „От гледна точка на МВнР това, което зависи от нас, ще бъде направено, така че той да получи съответните документи за пребиваване. Тук обаче има няколко институции – ДАНС и дирекция „Миграция“ към МВР“, обясни Велислава Петрова.

След като становището на ДАНС е в полза на Едуард Петросян, топката отново е в полето на дирекция „Миграция“. Оттам в позиция до NOVA заявяват, че двукратно му е отказвана виза за дългосрочно пребиваване, тъй като е нарушил визовия режим на Република България, и че не разполагат с решенията на съда, които са в полза на семейството.

„Тоест нямат информация, че заповедта за депортиране е отменена – тя е отменена на всички инстанции. Върховният административен съд е постановил, че заповедта е незаконосъобразна. Аз съм изпратила N-на брой писма до МВнР, до „Миграция“, до МВР, до ДАНС – до абсолютно всички съм писала. На 1 май съм изпратила последно писмо до „Миграция“, в което съм посочила съдебните решения, така че наистина нямам обяснение“, каза съпругата на Едуард.

И докато чакат институциите да възстановят диалога помежду си, за семейството идва момент, който дълго са чакали. „Ние ще пътуваме в четвъртък до Армения – поне това ще направим. Надяваме се мъжът ми поне да успее да се върне в България с туристическа виза“, заключи Пчелинска.