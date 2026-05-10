Просто си представям, че той ще се върне. Това споделя Юлиана Пчелинска, чието семейство е разделено заради административни неуредици. Нейният съпруг Едуард Петросян живее на 2300 километра от дома си, а дъщеря му Кати, която вече е на 11 месеца, го е виждала само през екрана на смартфона. Майката води бебето от раждането му по институции в опит да събере семейството.

Едуард Петросян пропуска раждането на детето си и до ден днешен не се е срещал с него на живо. „Това малко съкровище, което е до вас, скоро ще стане на 1 година – не съм я погледнал отблизо”, разказва бащата.

Той е роден в България, но тъй като и двамата му родители са арменци, има български акт за раждане, но не и българско гражданство. Прекарва почти целия си живот тук. За кратко заминава за Армения, след което се връща обратно в страната ни с работна виза и надежда за по-добър живот. Проблемите започват, когато изпуска един от сроковете за ежегодна презаверка на документите и сменя работата си. „Просто е взел грешното решение да остане да пребивава така”, обяснява съпругата му Юлиана.

⇒ От метрото до лагера в Бусманци

Рутинна проверка в столичното метро отвежда Едуард в лагера за бежанци в Бусманци. След 13 дни престой там, двамата с Юлиана сключват граждански брак, а ден по-късно той доброволно напуска България. По това време съпругата му е в осмия месец на бременността.

Едуард заминава за Ереван на 10 май миналата година, като от дирекция „Миграция” уверяват семейството, че няма да има никакъв проблем той да се върне, преди детето да се роди. Вместо това, точно на рождения ден на Юлиана, той получава първия отказ за виза.

⇒ Съдебни победи и нови откази

Семейството обжалва и след пет месеца отказът на визата пада в съда. Започва ново искане и поредно чакане. Въпреки че по закон има 15-дневен календарен срок за членове на семейства на български граждани, от институциите многократно казват на Юлиана, че този срок е нереалистичен.

По думите ѝ Върховният административен съд в София се е произнесъл, че въпреки нелегалното пребиваване и пресрочения допустим срок, интересът на семейството и детето е по-важен. От ДАНС също са изразили становище, че мъжът не представлява опасност за държавната сигурност, не е криминално проявен и няма дългове.

Въпреки това, кандидатстването му отново удря на камък. Компетентните органи постановяват нов отказ на визата на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за чужденците в Република България (нарушение на паспортно-визовия режим на страната).

Така година по-късно семейството отново трябва да тръгне по познатия административен път, питайки се защо се случва всичко това.

„Адски трудно е, адски мъчително е. Бих помолил малко човещина да има в хората”, призовава Едуард Петросян.

