"Историята в "Баба Алино" е показателна, че по отношение на корупцията България е задминала и най-западналите държави в Африка. Когато се запознаеш с тази история, виждаш как прозират лицата на големите партии. Истинската мафия у нас през последните 15 години са големите партии", каза журналистът Слави Ангелов в предаването "На фокус с Лора Крумова".

"Престъпността у нас намалява. Хората са с усещането, че тя е висока, но то идва от много силна корупция, срещу която не се прави нищо. За 30 години не можем да построим една детска болница, но в същото време позволява на хора със съмнителен бизнес да си направят цял град в защитена територия", коментира Ангелов.

Иван Шишков: Всички лъжат за „Баба Алино”

"Човекът, който организира цялата тази схема е Даниел Славов - Дънката. Човекът, който изчезна от страната, защото започна разследване срещу него за купуване на гласове, при което беше намерена голяма сума пари. От информацията, която имам към момента, се вижда, че в цялата схема с узаконяването на тези територии, той е участвал. Той е човек, който иска схемите му да вървят спокойно", изтъкна журналистът.

"Затворниците у нас са намалели 2 пъти за последните 8 години. От 12 000, те са станали 6 000. Това ни показва, че имаме промяна в наказателната политика - осъдителните присъди намаляват, но условните са около 50% от всички у нас. Няма респект към държавността. Този случай във Варна също ни го показва", коментира той.

Съдия Владислава Цариградска: Докато имаме завладени хора и институции, няма да получим правосъдие и правов ред

"За да стане нещо положително в правосъдната ни система, трябва дълбока реформа. Там ситуацията е отчайващо. Магистратите трябва да се проверят - отговаря ли тяхната собственост на възможностите им. Тя трябва да се пречисти. Нужна е законодателна реформа за по-бързо правосъдие у нас. Това тормози хората най-много", каза криминалният журналист.

"Големият проблем е, че хора като Сарафов са вкарани във всички институции у нас. Наскоро ми разказаха какво се случва в Института по психология на МВР. Преди година за директор на този институт е назначена дама, която в звеното в Плевен е била редови служител. Тя идва като заместник-директор, а по-късно става и директор. Ако се направи проверка може да се разбере дали нейният съпруг е заместник-градски прокурор в София, който отказва да заведе дело за хулиганство срещу Делян Пеевски. Трябва да се прочистим от такъв тип хора", каза той.

