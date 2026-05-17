България празнува победата на DARA на "Евровизия". Изпълнителката на "Бангаранга" вече получава първи реакции от българските звезди - певци и артисти. Сред първите бяха Лили Иванова, Васил Найденов, Димитър Маринов, Мария Бакалова и други.

Васил Найденов публикува снимка на DARA със статуетката.

В ритъма на "Бангаранга": Успехът на DARA на "Евровизия" предизвика фурор

Реакцията на Мария Бакалова дойде със стори в Instagram. Тя написа, че много се гордее с DARA.

Дара: Не мога да повярвам на случилото се. Благодаря за подкрепата

Писателят Георги Господинов написа: "БлагоДара"

А актьорът Димитър Маринов сподели: "БАНГАРАНГА идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красив вид безредие. Тя притежава тази сурова, фонетична сила, която не се поддава на превод – усещаш я, преди да я разбереш. Като бунт – но щастлив. ДАРА! "Критикуват те само онези, които правят по-малко от теб."На добър час, Българко!"

Ритъмът на "Бангаранга" завладя и световните таблоиди, които отразиха победата на българската изпълнителка.

