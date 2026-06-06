Частично бедствено положение е обявено в Сандански и Петрич заради нашествие на марокански скакалци. Насекомите могат да бъдат изключително опасни за земеделските земи. И нещо повече - хората се страхуват за собственото си здраве заради разпространение на болести. Властите вече взеха мерки и на много места се пръска срещу скакалците.

В района на землището на село Джигурово е забелязано поредното гнезно на марокански скакалци. Екипи на терен имат за задача да пръскат, за да не позволят на насекомите да се развият до момент, в който да им поникнат криле. Тогава вече те стават трудно овладяеми и са способни да изяждат всичко по пътя си.

Частично бедствено положение в община Сандански заради масовото размножаване на марокански скакалци

В село Ладарево хората знаят, че с началото на лятото започва нашествието на скакалците. Местните вече живеят с мисълта за тази напаст и дори са се приспособили към реалността. Споделят, че миналата година насекомите били много големи. Не могат да бъдат спрени дори и от мрежите на вратите и прозорците и издават неприятен шум.

Заедно с мобилния екип от община Сандански екипът на NOVA тръгна към поредния сигнал за гнездо на марокански скакалци. Гледката е ужасяваща. Зелената трева навсякъде в района е унищожена и насекомите продължават напред в търсене на храна. Тук се намесва и специален дрон - с препарат. Той атакува вредителите, докато са още в начална фаза на развитие.

Най-важното е да не навлязат в обработваеми земи. Тогава щетите обикновено са стопроцентови.

В общината срещу скакалци ще бъдат обработени общо 2700 декара. След това започва третиране и в Петрич.

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