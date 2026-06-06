Снимка: iStock, илюстративна
-
Наводнени къщи, пострадали животни и съборен мост в село Медовец след проливните дъждове
-
Започва опис на щетите след наводнението в село Тича
-
Поройните дъждове предизвикаха сериозни проблеми във Варненско
-
Река Черна излезе от коритото си в село Тича, залети са къщи и пътища (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Пороен дъжд падна във Великотърновско, наводни Прохода на Републиката
-
След 20 часа в неизвестност: Откриха издирваното 2-годишно дете в Старозагорско
Насекомите застрашават реколтата
Частично бедствено положение е обявено в Сандански и Петрич заради нашествие на марокански скакалци. Насекомите могат да бъдат изключително опасни за земеделските земи. И нещо повече - хората се страхуват за собственото си здраве заради разпространение на болести. Властите вече взеха мерки и на много места се пръска срещу скакалците.
В района на землището на село Джигурово е забелязано поредното гнезно на марокански скакалци. Екипи на терен имат за задача да пръскат, за да не позволят на насекомите да се развият до момент, в който да им поникнат криле. Тогава вече те стават трудно овладяеми и са способни да изяждат всичко по пътя си.
Частично бедствено положение в община Сандански заради масовото размножаване на марокански скакалци
В село Ладарево хората знаят, че с началото на лятото започва нашествието на скакалците. Местните вече живеят с мисълта за тази напаст и дори са се приспособили към реалността. Споделят, че миналата година насекомите били много големи. Не могат да бъдат спрени дори и от мрежите на вратите и прозорците и издават неприятен шум.
Заедно с мобилния екип от община Сандански екипът на NOVA тръгна към поредния сигнал за гнездо на марокански скакалци. Гледката е ужасяваща. Зелената трева навсякъде в района е унищожена и насекомите продължават напред в търсене на храна. Тук се намесва и специален дрон - с препарат. Той атакува вредителите, докато са още в начална фаза на развитие.
Най-важното е да не навлязат в обработваеми земи. Тогава щетите обикновено са стопроцентови.
В общината срещу скакалци ще бъдат обработени общо 2700 декара. След това започва третиране и в Петрич.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни