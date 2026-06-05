Във връзка с реконструкция на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ в столицата в участъка между ул. „Опълченска“ и ул. „Козлодуй“ се въвежда временна организация на движението.

Променят се маршрутите на четири трамвайни линии в района за периода от 00:00 ч. на 10.06.2026 г. до 24:00 ч. на 13.08.2026 г.

Снимка: Пресцентър Столична община

Трамвайна линия № 6

Ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и площад „Възраждане“, през площад „Възраждане“, по бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Константин Величков“, надясно по ул. „Скопие“, бул. „Рожен“ и по действащия маршрут до ж.к. „Обеля-2“, двупосочно. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 7

Ще се движи от кв. „Манастирски ливади – запад“ по действащия маршрут до Централна ж.п. гара, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Алабин“ и наляво по бул. „Христо Ботев“, след което ще продължава по действащия си маршрут до кв. „Манастирски ливади – запад“. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

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Трамвайна линия № 12

Ще се движи от площад „Журналист“ по действащия маршрут до кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, след което ще продължава по маршрута си до площад „Журналист“. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Трамвайна линия № 27

Ще се движи от кв. „Манастирски ливади – запад“ по действащия маршрут до Централна ж.п. гара, наляво по бул. „Христо Ботев“ и по действащия маршрут след ул. „Алабин“ до кв. „Манастирски ливади – запад“. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Снимка: Пресцентър Столична община

Движението на пътни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между ул. „Опълченска“ и бул. „Ген. Н. Столетов“ като в посока район „Надежда“ ще има една пътна лента, а в посока центъра – две пътни ленти.

Редактор: Цвета Лазаркова