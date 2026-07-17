"Мисля, че има една позиция във външната ни политика, която се изразява в това, че България не участва в Коалицията на желаещите. Това е промяна - при предходното правителство участвахме. Тези коалиции са неформални, няма ясни процедури по излизане и влизане. По-предпазливата позицията на сегашното правителство е по-правилна от тази на предишното, според нас от БСП", заяви лидерът на БСП Крум Зарков в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Той обясни, че трябва да се прецени дали тази декларация води до края на войната. "Според нас от БСП тази декларация не води до такъв край. Този конфликт трябва да спре - доведе до милиони жертви и няма да бъде решен на бойното поле. Там победители няма. Има два лагера в момента - едните, които имат твърд подход и други, които започват да отварят канали за комуникация с Русия. Правителството на Радев е от вторите, а ние смятаме, че това е правилен подход", заяви лидерът на партията.

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Зарков изрази мнение и за бюджета за 2026 г. Той изтъкна, че не е социален, а дали е социално-поносим ще разберем скоро. "Реалната оценка ще бъде дадена, когато "Прогресивна България" вкарат първия си бюджет догодина. Тогава извиненията, че това е заварено положение няма да бъдат валидни", изтъкна той.

Той коментира и предстоящия традиционен събор на партията на Бузлуджа. "Бузлуджа е по-голяма от парламента. Българските социалисти не се страхуват, че са такива. Социализмът е необходим. Работим върху здрава основа, с която не само да се върнем в парламента, а да променим България и политическата обстановка у нас", заяви той.

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По темата с доклада на ЕК за върховенството на закона в ЕС, Зарков каза, че показва застой. "Тук ситуацията не е да бъде посочено с пръст едно или друго правителство", заяви той. "Очакваме новия състав на Висшия съдебен съвет, решението няма да бъде лесно", допълни още юристът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев