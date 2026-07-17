Президентът на Аржентина Хавиер Милей съобщи, че няма да присъства на финала на световното първенство по футбол от суеверие. В интервю за радиостанция "Ел Обсервадор" той заяви, че ще гледа двубоя между Аржентина и Испания в резиденцията си в Оливос, откъдето е проследил и предходните двубои.

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Той добави, че дори има специално яке, с което гледа мачовете. Разказа, че го е свалил по време на четвъртфиналния мач с Швейцария, когато швейцарците вкарали гол на Аржентина, но след това го облякъл отново и няма намерение да го сваля по време на срещата с Испания.

Според поверието "кабала", което е широко разпространено в Аржентина, когато любимият им отбор е спечелил даден двубой, феновете трябва да пресъздават същите условия и при следващия, за да може той да продължи с победите.

Това се подсилва и от исторически прецедент от 1990 г., когато тогавашният президент Карлос Менем беше определен като „муфа“ - човек, който носи лош късмет, след като присъства на мач, който Аржентина впоследствие загуби.

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Финалът на световното първенство ще се играе тази неделя в Ню Джърси от 22:00 часа българско време, като Аржентина ще се стреми към втора поредна и общо четвърта титла.

Редактор: Никола Тунев