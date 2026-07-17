Да гледаш футбол и да получаваш пари за това звучи като мечтаната работа за всеки фен. Двама американци превърнаха тази фантазия в реалност, след като бяха избрани за „главни наблюдатели на Световното първенство“.

Кевин Акото и Остин Франклин прекараха повече от месец в стъклена кабина на Таймс Скуеър в Ню Йорк, откъдето гледаха всички мачове от Мондиала. Двамата били избрани сред голям брой кандидати от американската телевизия Fox One. За необичайната работа всеки от тях получил по 50 000 долара. Според тях обаче най-ценни са атмосферата и срещите с футболни запалянковци от цял свят. „Невероятно е да видиш колко много хора от различни държави идват на Таймс Скуеър, за да празнуват преди мачовете. В един момент видяхме между 50 000 и 100 000 бразилски фенове, които пееха и празнуваха“, разказа Остин Франклин.

Работното място на двамата бързо се превърнало в атракция. Фенове често се събирали около кабината, а някои оставали да гледат двубоите заедно с тях на двата големи екрана. „Трудно е да избера само една страна, но феновете от Централна и Южна Америка бяха феноменални. Те гледаха с огромна страст заедно с нас, въпреки че не чуваха звука“, сподели Кевин Акото.

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Освен че следели мачовете, Кевин и Остин създавали съдържание за социалните мрежи. „По време на това Световно първенство видяхме, че хората все повече следят спорта чрез социалните платформи“, коментира Акото.

Двамата наблюдавали не само реакциите на публиката, но и случващото се на терена. За Остин най-интересна била тактическата страна на футбола. „Интересно е да виждаш как отборите променят плановете си по време на мачовете. Смените и промените в схемите правят всеки двубой забавен за гледане“, обясни той.

След повече от месец необичайната работа се превърнала в ежедневие за двамата. Кевин признава, че връщането към обичайния начин на живот няма да бъде лесно. „Ще бъде странно да се върнем към нормалния живот. Това беше нашата рутина през последния месец и половина и ще трябва отново да се адаптираме“, каза той.

За Остин преживяването трудно може да бъде сравнено с друга професия. „Баща ми почиства петролни разливи, затова винаги си напомням, че моята работа не е тежка. Плащат ми, за да седя тук с приятеля ми Кевин, да гледам мачовете и да общувам с феновете. Това е страхотно преживяване“, заяви Франклин.

Още преди края на първенството двамата обявиха, че са готови да повторят преживяването и на следващия Мондиал. „Дори ФИФА да разшири турнира през 2030 г. и да има още повече мачове, ние сме готови. Не сме се уморили да гледаме футбол. Колкото мачове ни дадат, ще ги изгледаме“, категоричен беше Остин.

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Редактор: Дарина Методиева