Шофьор с 3,36 промила алкохол в кръвта задържа полицията във варненското село Левски, съобщиха пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Мъжът е на 39 години и е криминално проявен.

Полицията във Варна е заловила още двама пияни шофьори през изминалото денонощие.

Рано сутринта е проверен 40-годишен мъж, като отчетената концентрация на алкохол е над 1,2 промила.

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По обед в село Рудник е извършена проверка на местен жител на 61 години, при когото също са отчетени над 1,2 промила алкохол.

Тримата нарушители са задържани за 24 часа, като са дали кръвни проби за химичен анализ. Срещу тях са образувани бързи производства.

В края на юни от полицията във Варна съобщиха, че от началото на годината в региона са хванати 78 пияни шофьори.

Редактор: Цвета Лазаркова