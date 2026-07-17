Пожар обхвана около 7 декара иглолистни гори край благоевградското село Хърсово. Огънят е възникнал в района на махала "Горни Двуяци".

Към момента пожарът е овладян, а пожарникарите са все още на терен, уточниха за БТА от държавното предприятие. Той е бил предимно низов. На място има около десетима служители от Държавно горско стопанство „Благоевград“. Огънят е обхванал около шест-седем декара иглолистна гора в района на махала Горни Двуяци, като в района наблизо няма къщи, допълниха от ЮЗДП.

В овладяването на пламъците са се включили екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са подпомагани от служителите на ДГС Благоевград. Към действията по гасенето се се включили и доброволците от Доброволно формирование „Г. Измирлиев - Македончето“.

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Редактор: Станимира Шикова